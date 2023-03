Passeggia per le strade ubriaco e con in mano un taglierino: fermato dai Carabinieri

Andava a zonzo per le vie del centro di Cornedo Vicentino, con andatura incerta sintomo di qualche bicchiere di troppo mandato giù in precedenza ma, soprattutto, minacciando con in mano un taglierino chi gli si parava davanti e anche solo gli lanciava uno sguardo.

L’episodio risale all’altra sera, all’imbrunire di martedì 28 marzo, con protagonista dei fatti un cittadino indiano di 31 anni, preso in consegna dai Carabinieri del nucleo operativo di Valdagno e della stazione di Recoaro Terme precipitatisi sul posto dopo più segnalazioni ricevute al 112 da parte di cittadini locali preoccupati.

In tutte le telefonate si parlava di un soggetto molesto e potenzialmente pericoloso, che si aggirava intorno alle 20 senza meta apparente per Cornedo. Nel frattempo era già stato diramato l’allarme via radio e attivate le pattuglie disponibili, dirette subito alla ricerca del soggetto poi individuato poco lontano dall’ultimo avvistamento. Per la precisione, mentre camminava da solo in via Monte Pasubio, lungo la strada provinciale 246.

L’uomo era effettivamente in uno stato psicofisico parecchio alterato, a causa dell’abuso di alcool come sarà accertato poi, dopo l’arresto. Poco prima aveva brandito una lama da un utensile assimilabile a un taglierino cutter mostrandolo in modo minaccioso ai passanti, come da testimonianze raccolto. Un altro oggetto identico, anche questo sequestrato nel corso della perquisizione personale, era tenuto nascosto negli indumenti.

Il giovane asiatico ma da tempo in Veneto, che non avrebbe a opposto residenza dopo aver recuperato un po’ di lucidità una volta paratisi di fronte gli operatori in divisa dell’Arma, dopo le procedure di identificazione è stato denunciato per porto abusivo di arma impropria e per ubriachezza molesta, prima di venire rilasciato dalla sede della compagnia Carabinieri di Valdagno. Non è noto però se, in seguito, abbia nuovamente “brindato” per festeggiare il rilascio.