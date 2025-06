Russia, crollano due ponti al passaggio dei treni: almeno 7 morti. Governatore: “Interferenza illegale”

Un ponte ferroviario è crollato nella notte in Russia mentre un treno lo stava attraversando. L’incidente è avvenuto nella regione di Kursk ed è stato confermato dalle autorità locali. Poco prima un incidente avvenuto in circostanze simili aveva causato 7 morti nella vicina regione di Bryansk. Due crolli nel giro di poche ore in due regioni diverse del Paese. Per quanto riguarda quello nella regione di Kursk, una delle locomotive che stava attraversando il viadotto è caduta sull’autostrada sotto il ponte e ha preso fuoco, come ha dichiarato su Telegram il governatore ad interim della regione. I macchinisti, di cui non è stato specificato il numero, sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale.

Più grave il bilancio dell’incidente nella regione di Bryansk, al confine con l’Ucraina, dove almeno 7 persone sono morte nel cedimento del ponte che ha conseguentemente provocato il deragliamento del treno passeggeri che stava viaggiando sopra. Stando a quanto riportano le Ferrovie di Mosca in un comunicato, il ponte nella regione russa di Bryansk, al confine con l’Ucraina, è stato danneggiato “a causa di un’interferenza illegale nelle operazioni di trasporto”, ma non vengono forniti ulteriori dettagli sulla natura delle presunte interferenze. Secondo il governatore della regione, Alexander Bogomaz, “è stato fatto saltare in aria” di proposito.

Il ponte è esploso al passaggio del treno Klimov-Mosca su cui stavano viaggiando 388 persone. Per il momento, “ci sono sette morti e tre bambini feriti”, ha detto il governatore Bogomaz alla televisione russa. I canali Telegram sono stati i primi ad avanzare l’ipotesi che il crollo sia da attribuire a un’esplosione intenzionale sui pilastri del ponte, precipitato sul treno. Sul posto sarebbero infatti stati ritrovati frammenti di un ordigno, ma si tratta di informazioni non confermate. Tra i morti ci sono anche l’autista di un camion che stava passando sul ponte e diversi passeggeri del treno.