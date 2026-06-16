Scivola sul Cornetto e batte la testa. Il compagno resta bloccato in parete

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Grave incidente alle 13.30 sul Monte Cornetto a Valli del Pasubio. Un alpinista di 50 anni di Mirano è precipitato per 15 metri da una cordata sullo Spigolo Noaro riportando un grave politrauma. Primo di cordata, a metà percorso, probabilmente fuori via, l’uomo è caduto oltrepassando il compagno che era fermo in sosta sotto di lui. Sul posto è intervenuto l’elicottero da Verona emergenza che è riuscito ad avvicinarsi alla parete dal basso, approfittando di un temporaneo varco nelle nuvole.

L’elicottero ha quindi recuperato il ferito con il verricello grazie al tecnico di elisoccorso e l’infortunato è stato portato fino al Rifugio Balasso, dove l’equipe medica ha provveduto alle cure urgenti. Il 50enne è stato poi trasferito all’ospedale di Vicenza, dove è entrato in codice rosso. Poco dopo l’elicottero è tornato sul Cornetto per recuperare anche il compagno del ferito, che era rimasto bloccato in parete. Fortunatamente in una seconda rotazione l’eliambulanza è riuscita ad imbarcare anche lui. La squadra arrivata all’attacco della via è quindi rientrata.

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