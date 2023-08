Russia, si schianta aereo con 10 persone a bordo: morti Prigozhin e altri membri della Wagner

Diverse persone si sono radunate questa mattina a San Pietroburgo davanti al quartier generale della Wagner. Secondo alcuni media locali davanti all’edificio sono stati posti stemmi del gruppo paramilitare, fiori rossi e candele. Intanto, le forze di sicurezza hanno transennato l’area nei pressi del villaggio di Kujenkono, nella regione di Tver, dove ieri pomeriggio è precipitato l’aereo privato Embraer Legacy con a bordo i vertici di Wagner.

Il commento degli Stati Uniti. La portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, Adrienne Watson, ha dichiarato: “La morte di Yevgheny Prigozhin non sarebbe una sorpresa. Abbiamo visto i resoconti: se confermati, nessuno dovrebbe stupirsi. La disastrosa guerra in Ucraina ha portato un esercito privato a marciare su Mosca, e ora, sembrerebbe, a questo”. Il presidente Joe Biden: “Non sono sorpreso, non c’è molto di quello che accade in Russia in cui Putin non sia dietro”.