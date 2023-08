Lunedì l’ultimo saluto a Valentina Cracco. Il giovane alla guida della golf guidava ubriaco

Era ubriaco il ragazzo che ha provocato l‘incidente stradale in cui, la sera di Ferragosto, è morta a Ponte di Barbarano la studentessa 21enne Valentina Cracco.

Secondo quanto scrive Il Giornale di Vicenza, Davide Ghiotto, 25 anni di Villaga, indagato dalla Procura vicentina per omicidio stradale, si era messo al volante della sua Golf Volkswagen nonostante fosse alticcio, con un tasso alcolemico ben al di sopra del massimo consentito dalla legge. Questo almeno quello che emergerebbe dalle indagini dei carabinieri. Il ragazzo era alla guida della sua Golf Volkswagen e è ormai certo che proprio il guidatore della Golf ha provocato l’incidente, anche se andranno verificate anche eventuali corresponsabilità di altri: in particolare, data la violenza degli impatti, sul rispetto dei limiti di velocità.

Lo schianto, violentissimo, ha coinvolto infatti quattro auto e ad avere la peggio, perdendo la vita, è stata proprio la giovane studentessa di biologia che, intorno alle dieci e mezza di sera, stava raggiungendo con la sua Fiat Punto gli amici a Lonigo per festeggiare Ferragosto. L’incidente è avvenuto in Riviera Berica, all’altezza del restringimento della carreggiata presente poco lontano da Ponte di Barbarano e ha, oltre alla Punto di Valentina Cracco, rimasta schiacciata fra due auto, e la Golf di Ghiotto, una seconda Golf guidata dal 40enne padovano Marco Cuccato (rimasto ferito) e una Opel Meriva alla cui guida c’era il 63enne di Barbarano Mossano Michele Ortoman. Ghiotto è assistito dall’avvocato Massimo Rizzato e ha incaricato come consulente l’ingegner Fais, mentre la famiglia di Valentina Cracco è tutelata dall’avvocato Marco Dal Ben, e dovrà ora scegliere un consulente di fiducia. Ortoman si è invece affidato all’avvocato Michele Greggio.

La morte della giovane, rimasta incastrata fra le lamiere, è avvenuta, secondo quanto stabilito dall’autopsia, a causa delle gravissime ferite riportate nell’impatto: i vigili del fuoco avevano lavorato per ore per estrarre il suo corpo dalle lamiere, ma le cure dei sanitari son state inutili.

Ieri la Procura, attraverso il titolare dell’indagine (il sostituto procuratore Alessandra Block) ha incaricato un consulente di ricostruire la dinamica dell’incidente, analizzando in primis i punti di impatto nelle quattro autovetture.

Dopo il via libera dal magistrato, intanto, i familiari hanno fissato la data del funerale, che si terrà lunedì prossimo 28 agosto alle ore 9 nella chiesa parrocchiale di Bosco di Nanto.

