Europei di Volley. Le azzurre battono la Croazia. Sabato la Spagna agli ottavi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ottima impresa delle ragazze di mister Mazzanti che chiudono in maniera perfetta il girone degli Europei di volley. A Torino infatti le campionesse in carica si impongono 3-0 sulla Croazia e si assicurano il primo posto nel gruppo B a punteggio pieno con cinque successi e senza perdere neanche un set. Sabato alle 21.00 affronteranno la Spagna a Firenze nel match valevole per gli ottavi di finale.