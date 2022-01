Sparatoria in un campus universitario in Germania: ci sarebbe una vittima e diversi feriti

, cittadina sul fiume Neckar, nella Germania Sud-occidentale, famosa proprio per la sua università.

Al momento ci sarebbe una vittima e diversi feriti, alcuni in gravi condizioni, ma il condizionale è d'obbligo visto che si sa ancora poco di quanto accaduto.

La polizia di Mannheim ha fatto sapere che l'autore dell'attacco si è suicidato dopo aver compiuto il suo blitz in un’aula magna dell’ateneo. Gli agenti hanno chiesto ai cittadini di evitare la Neuenheimer Feld, la zona in cui sorge il campus che, è stata blindata. Non ci sarebbe però alcun pericolo visto che quasi certamente l’assalitore era un lupo solitario.

Le forze dell’ordine si sono precipitate sul posto in forze, per un'operazione di larga scala, con l’aiuto dei reparti speciali. L’arma usata per l’attacco sarebbe un fucile, ma pare che l’attentatore avesse altre armi a canna lunga a disposizione.

Peter Abelmann: “Siamo sotto choc”. “Questa è una catastrofe che va al di là di ciò che è immaginabile possa accadere tra lezioni, esami e vita universitaria”, ha dichiarati il rappresentante degli studenti Abelmann.

No alle speculazioni. “Oggi è un giorno terribile per tutti noi. La situazione al momento è opaca, quindi vi chiedo di seguire la polizia di Mannheim e le loro istruzioni e di non diffondere speculazioni e voci premature”. Questa la raccomandazione arrivata via Facebook dal sindaco Eckart Würzner.