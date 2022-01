Guidatore ferito: è finito fuori strada con l’auto, stoppata dalle piante nella scarpata

E’ stato “graziato” dagli alberi, un automobilista uscito di strada in una scarpata poco dopo le 14 di oggi, lunedì 24 gennaio, a Lusiana lungo la strada militare.

L’uomo, a bordo di una Fiat Punto, ha perso il controllo del mezzo, che si è rovesciato sul fianco, ed è rimasto ferito all’interno dell’auto. A fermare la caduta del veicolo è stata la boscaglia a bordo carreggiata, appena sotto il piano stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Asiago: hanno prima operato per mettere in sicurezza la vettura, assicurandola in modo che non potesse spostarsi, quindi hanno estratto il conducente, che è stato preso in cura dal personale del Suem, stabilizzato e quindi trasferito in ospedale a Bassano del Grappa. Sul posto anche i carabinieri e il soccorso stradale per il recupero dell’auto. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 16:30.