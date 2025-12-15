Previsioni 16-18 dicembre: debole peggioramento in vista

Situazione generale

Dopo dieci giorni di tempo stabile e soleggiato l’alta pressione inizia a cedere il passo a correnti più umide ed instabili in arrivo da ovest. Nessuna perturbazione degna di nota sulla nostra provincia, ma almeno in montagna le temperature tenderanno a calare e si rivedrà la neve a quote medio/alte.

Martedì 16 dicembre

Cielo coperto fin dal mattino su tutto il vicentino. In tarda mattinata giungeranno le prime deboli precipitazioni sui settori occidentali della provincia, nevose oltre i 1500 metri circa. Tra il tardo pomeriggio e la sera i fenomeni si estenderanno a tutto il territorio. Piogge di deboli intensità in pianura e altrettanto debole sarà la neve che cadrà sui monti più alti delle Prealpi. Temperature minime in rialzo in pianura, massime in diminuzione.

Mercoledì 17 dicembre

La mattina avremo ancora condizioni di tempo instabile o perturbato con precipitazioni deboli a carattere sparso. Quota neve in lieve rialzo a 1600-1700 metri. Fenomeni in esaurimento nel pomeriggio con schiarite a partire dalla tarda serata. A fine evento sono attesi generalmente 5/10 mm di pioggia in pianura e altrettanti cm di neve fresca oltre i 1700 metri. Temperature stazionarie con estremi termici in pianura tra 7 e 11 gradi.

Giovedì 18 dicembre

Sarà una giornata variabile, dove le nubi si alterneranno a momenti più soleggiati. Non sono previste precipitazioni. Temperature che non subiranno variazioni di rilievo con valori sempre ben oltre le medie del periodo.

Tendenza nel lungo termine

Ancora molta variabilità tra venerdì e sabato con momentanee schiarite. In pianura sarà alta la probabilità di nebbia durante le ore più fredde della giornata. Domenica è atteso un nuovo peggioramento del tempo con annesso calo termico.

