Ucraina, esplosione a Odessa durante incontro Zelensky – Mitsotakis

Durante il vertice a Odessa c’è stata un’esplosione contro le infrastrutture portuali proprio vicino al corteo di macchine del presidente ucraino. La delegazione greca si trovava a circa 200 metri dal luogo della deflagrazione ma tutti i suoi membri sono rimasti illesi. Cinque persone sono state uccise. Il premier greco Mitsotakis ha definito il bombardamento un’esperienza impressionante aggiungendo di aver avuto neanche il tempo di ripararsi. Il ministero della Difesa russo replica che il bombardamento missilistico di stamane su Odessa era diretto contro un hangar portuale militare dove si costruiscono droni marini.



Intanto è stato inserito dalle autorità di Mosca nella lista dei terroristi ed estremisti l’oppositore russo Garry Kasparov, che in questo momento risiede all’estero. Un giornalista della regione di Mosca, Roman Ivanov, è stato poi condannato a sette anni di reclusione a causa di post sul conflitto in Ucraina, secondo quanto rende noto l’ong Ovd-Info. Un membro della commissione elettorale di Berdyansk, in Ucraina, sotto occupazione russa, è rimasto ucciso oggi nell’esplosione di un’autobomba.