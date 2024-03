Lo fermano perchè brandisce una mazza, in auto 31 dosi di cocaina: arrestato

Erano circa le 23.20 di ieri sera, 5 marzo, quando gli agenti della polizia locale associata di Cassola e Mussolente, nel corso di un pattugliamento notturno, hanno individuato in via del Rosario a San Zeno di Cassola un uomo brandire una mazza da baseball a pochi passi da un’auto, una Fiat Bravo color grigio, con la porta del lato conducente e il bagagliaio spalancati.

Insospettiti, gli agenti della polizia locale si sono avvicinati all’uomo, in evidente stato di agitazione, e gli hanno tolto la mazza da baseball.

Una volta identificato come cittadino di origine straniera, senza occupazione e residente a Mussolente, gli agenti hanno provveduto a controllare l’interno del veicolo: nell’auto hanno trovato 250 euro in contanti e quattro contenitori contenenti 31 involucri con polvere bianca che – dopo apposita verifica con narcotest – sono risultati essere cocaina.

L’uomo è stato quindi portato nella sede del Comando della polizia locale e sottoposto a perquisizione personale, che però ha dato esito negativo. La perquisizione si è quindi estesa alla sua abitazione, ma anche qui gli agenti non hanno rinvenuto altra droga. Quindi, grazie al supporto tecnico del nucleo radiomobile dei carabinieri di Bassano del Grappa, l’uomo è stato fotosegnalato e il pubblico ministero che ne ha disposto l’arresto per detenzione di stupefacenti a fine di spaccio. L’uomo, risultato peraltro sprovvisto di patente di guida italiana è ora agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto.

Per la mancanza della patente, dato che risiede in Italia da oltre un anno, è stata elevara una sanzione nei suoi confronti di 480 euro. Commenta il sindaco di Mussolente, Cristiano Montagner: “Non posso che ringraziare gli uomini della Polizia locale, sapientemente diretti dal Comandante Massimo Munari, che quotidianamente assicurano la sicurezza nel nostro territorio. Situazioni come queste richiedono estrema delicatezza e fermezza ed è una garanzia sapere di poter contare su una squadra di agenti preparata, attenta e dedita. Azioni come queste aiutano a contrastare delinquenza e criminalità assicurando un costante livello di sicurezza per la comunità che questa amministrazione considera fondamentale”.