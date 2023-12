Ucraina, pioggia di missili: almeno 18 morti e decine di feriti. Allerta aerea nazionale

Attivata l’allerta aerea nazionale. I rottami di un drone abbattuto hanno danneggiato un grattacielo a Odessa, è scoppiato un incendio. I soccorritori sono al lavoro. Le informazioni sulle vittime sono da chiarire. La città di Kharkiv, nell’Ucraina nord-orientale, è stata presa di mira questa notte da un massiccio attacco aereo russo, rende noto il sindaco.

“Lanciati circa 110 missili. Risponderemo agli attacchi terroristici” ha detto il presidente ucraino Zelensky che ieri in una telefonata con Papa Francesco ha ringraziato il Pontefice per il sostegno a Kiev, per il lavoro congiunto sulla Formula per la Pace ma ha anche ribadito la necessità di ricevere nuovi aiuti.