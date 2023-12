Da una parte il cantiere, dall’altra la frana. Disagi sul tratto Valli-Rovereto in Vallarsa

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Persistono ormai da due giorni i disagi per chi si sposta su quattro ruote dall’Altovicentino al Trentino Alto Adige, passando per Rovereto, dopo la frana di pietre che ha interessato la strada provinciale 89 ne territorio montano del Comune di Vallarsa, oltre il confine di regione e di provincia.

Un tratto di parete è “crollato” sul manto stradale – parrebbe nelle prime ore di mercoledì – riversando dei massi di dimensioni importanti e decine di sassi sull’asfalto, per fortuna in quel momento senza alcun passaggio di veicoli e/o persone.

Un distacco di materiale che ha reso inutilizzabile la via di comunicazione e ha creato una problematica seria alla circolazione, visto che la strada alternativa (la Sp 46) era invece già oggetto di lavori di manutenzione con cantiere all’altezza di località Valmorbia. Vista l’emergenza a livello di circolazione stradale, su quest’ultima via parzialmente percorribile per auto e moto è stato riaperto il tratto interessato dall’intervento con il passaggio dei veicoli consentito ma solo a senso alternato.

Si tratta di una soluzione parziale e temporanea, dettata dal buon senso da parte delle autorità amministrative della provincia autonoma di Trento – competente per la zona -, in attesa dello sgombero del materiale franoso. I tempi non sono al momento noti, dovendo procedere al ripristino delle condizioni minime di sicurezza per la riapertura della Sp 89 anche in località Albaredo, nel punto specifico si è verificata la frana recente. Oltre alla pulizia del manto stradale, andrà sostituito il guard-rail a bordo carreggiata, in parte divelto e in parte danneggiato dal peso delle macerie.