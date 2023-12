Cdm, via libera a nuovo decreto sul Superbonus e modifica Irpef

E' arrivato il via libera del Consiglio dei ministri a un decreto ad hoc con il nuovo intervento sul Superbonus: è stato fissato un livello di stato di avanzamento lavori che rientrerà nel 110% da definire in base ai costi. Il governo ha poi approvato i decreti legislativi sulla delega fiscale in cui viene modificata l'Irpef: non più a quattro scaglioni ma a tre. Le norme riguardano adempimento collaborativo, contenzioso tributario, statuto dei diritti del contribuente e, soprattutto, la revisione delle imposte sul reddito.

Le modifiche coinvolgono 25 milioni di contribuenti. L'Ufficio parlamentare di bilancio ha stimato un beneficio medio di 190 euro annui per la riduzione delle aliquote. Per i redditi fiscalmente capienti fino a 15mila euro il risparmio è pari a 75 euro, si riduce nella fascia superiore per tornare a crescere fino a un massimo di 260 euro per i redditi da 28mila euro in su. Oltre la metà dei benefici complessivi dell'Irpef è destinata ai contribuenti con reddito superiore a 28mila, anche se questi sono il 25%. La maggior parte delle risorse viene ricevuta dalle famiglie residenti nel nord-ovest del Paese, seguite dal nord-est, centro, sud e isole; rispetto alla dimensione familiare, i nuclei composti da 3 o 4 componenti risultano essere i maggiori beneficiari. Per chi dichiara più di 50mila euro si prevede un taglio lineare di 260 euro su alcune detrazioni fiscali non sanitarie che possono arrivare ad annullare il vantaggio dell'accorpamento delle aliquote. Per le donne assunte a tempo indeterminato (escluse le collaboratrici domestiche) – che abbiano tre figli di cui il più piccolo minorenne oppure due figli con il più piccolo di non più di dieci anni – è prevista la totale decontribuzione entro un limite di 3mila euro.

prevede appunto l'accorpamento dei primi due scaglioni di reddito e il passaggio: il 23% fino a 28mila euro, il 25% tra 28 e 50mila euro e il 43% sopra tale soglia. La riduzione del numero di scaglioni comporta anche il riassetto delle aliquote delle addizionali regionali e comunali ed è accompagnata a interventi re-distributivi sulle detrazioni.