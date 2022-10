Ue, nuovo pacchetto acquisto congiunto di gas. Von der Leyen: “Tagliati 2/3 di gas russo”

In Ucraina stamattina almeno due persone sono rimaste uccise nell’attacco missilistico russo contro una infrastruttura energetica a Kiev. Dal 10 ottobre Mosca avrebbe distrutto il 30% delle centrali elettriche. “Più di 1.100 città dell’Ucraina sono rimaste senza corrente dopo gli attacchi russi alle centrali elettriche” ha riferito il portavoce dei servizi di emergenza ucraino.

Per affrontare il caro energia e garantire le forniture di gas invernali, la Commissione europea ha dato il via libera a una nuova proposta legislativa che dovrà essere approvata dall’Europarlamento. Tra le principali misure del nuovo pacchetto ci sono l’acquisto congiunto di gas, la creazione di un nuovo parametro di riferimento per i prezzi del Gas naturale liquefatto entro marzo del prossimo anno e, nel breve termine, un meccanismo di correzione dei prezzi per stabilire un limite di prezzo dinamico per le transazioni sulla borsa del gas Ttf. Intanto il gas oggi ha ritoccato i minimi di giornata attestandosi a 114 euro, registrando dunque un calo di oltre il 10%.