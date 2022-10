Coppa Italia, il Torino va agli ottavi contro il Milan. Il Genoa batte la Spal e sfiderà la Roma

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Poker del Torino contro il Cittadella: i granata passano in vantaggio al 21’ con il gol di Radonjic. Nel secondo tempo Pellegri va a segno sfruttando un errore della difesa avversaria. A un quarto d’ora dalla fine ci pensano allora Schuurs e Zima a suggellare la vittoria per 4 a 0. Il Torino si qualifica dunque agli ottavi di finale ed incontrerà il Milan a gennaio.

Nell’altra sfida di Coppa Italia il Genoa batte la Spal per 1 a 0. E’ il primo ko per De Rossi dopo il pareggio all’esordio in Serie B. E’ stata la Spal a rendersi pericolosa con il colpo di testa di Almici che sfiora il palo, ma poi inizia l’assolo del Genoa che va vicino al vantaggio con Yeboah che sfiora la traversa alla mezz’ora. I liguri spingono, sono padroni del campo e gli sforzi si concretizzano nel finale di primo tempo quando l’arbitro, aiutato dal Var, assegna un rigore ai padroni di casa per mani di Moncini in area: Gudmundsson segna. Nel secondo tempo il Genoa gioca meglio e sfiora il raddoppio. Il prossimo avversario per gli uomini di Blessin sarà la Roma di Mourinho sempre a gennaio.