Wisconsin, Suv piomba sulla folla durante una parata natalizia: morti e feriti

Almeno 5 vittime e più di 40 persone ferite. E’ il tragico bilancio, ancora provvisorio, della strage avvenuta a Waukesha, una cittadina del Wisconsin di oltre 60 mila abitanti – a circa trenta chilometri da Milwaukee – dove un Suv è piombato sulla folla nel mezzo di un corteo natalizio.

Identificato il presunto autore della carneficina, ora in stato di fermo. Si tratterebbe, secondo i media, del 39enne Darrell Edward Brooks Jr, un cittadino afroamericano già responsabile di una lunga lista di reati. Era stato rilasciato dal carcere due giorni fa dopo aver pagato una cauzione di mille dollari. Il capo della polizia di Waukesha ha confermato che una persona è stata presa in custodia in relazione ai fatti, senza però confermare la sua identità. Il timore è quello di un ennesimo attentato ma al momento non ci sono elementi per confermarlo.

Il dramma si è consumato nella notte italiana, alle 16:40 di domenica pomeriggio ora locale, quando un suv rosso, dopo aver attraversato una serie di barricate, si è lanciato nell’affollato percorso della parata che dà inizio alle festività natalizie e che è uno dei più grandi eventi della città, travolgendo adulti e bambini. Su alcuni account social, ripresi anche dalla Fox, si vede lo stesso mezzo fuggire. Poi scene di panico, con gente che urla e scappa. Alcuni testimoni riferiscono anche di aver sentito degli spari. Colpi partiti dalla pistola di un agente e indirizzati al veicolo, secondo quanto confermato dal capo della polizia locale, Dan Thompson.