Zelensky dalla Conferenza di Monaco: “La Russia non accetterà mai la pace, si prepara per la guerra”

La Conferenza di Monaco di Baviera sulla sicurezza si svolge in un clima di forte tensione dopo l’attentato nella città tedesca. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sottolinea la necessità di truppe comuni europee e ribadisce che l’unica garanzia per la sicurezza del Paese è l’adesione alla Nato. Intervenendo alla Conferenza, avverte che il Paese ha poche possibilità di sopravvivere all’invasione russa senza il supporto militare degli Usa.

“L’Ucraina non accetterà mai accordi presi alle nostre spalle, senza il nostro coinvolgimento”, ha affermato il presidente Zelensky, a proposito del colloquio telefonico tra il presidente americano Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin. Questa regola, aggiunge, “deve valere per tutta l’Europa: nessuna decisione sull’Ucraina senza l’Ucraina, nessuna decisione sull’Europa senza l’Europa. L’Europa deve avere un posto al tavolo quando si prendono decisioni che la riguardano. Qualsiasi altra opzione è pari a zero. Se veniamo esclusi dai negoziati sul nostro stesso futuro, allora perdiamo tutti”.

E dopo le polemiche di ieri per il discorso del vice presidente degli Stati Uniti Jd Vance, che non ha risparmiato critiche agli alleati europei, Zelensky spiega che “non possiamo escludere che l’America possa dire no all’Europa su questioni che la minacciano. Senza l’esercito ucraino, spiega, quelli europei “non saranno sufficienti a fermare la Russia. Questa è la realtà di oggi. Solo il nostro esercito in Europa ha una vera esperienza di combattimento moderno”.

Viceversa, continua il presidente ucraino l’esercito ucraino ha bisogno di ciò che può fornire l’Europa.

Zelensky ha sentito anche Giorgia Meloni: “L’Europa partecipi ai negoziati di pace”. A Monaco anche la vedova di Alexei Navalny: “Inutile negoziare con Putin, ricordatevi che mentirà”.