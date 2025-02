Scontro fra quattro auto, ricoverata in ospedale una delle conducenti coinvolte

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Disagi alla circolazione oggi, sabato 15 febbraio, poco prima delle 12 quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti lungo la SP 247 in via Roma a Longare per un tamponamento tra quattro auto: una donna è rimasta ferita.

I Vigili del Fuoco accorsi dalla centrale di Vicenza, hanno messo in sicurezza i quattro mezzi e prestato il primo soccorso alla conducente della Toyota Yaris rimasta ferita. La donna è stata quindi presa in cura dal personale del Suem e, dopo le prime medicazioni sul posto, trasferita in ambulanza verso l’ospedale: paura ma senza conseguenze invece per gli altri conducenti delle auto coinvolte nel sinistro la cui dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto anche la Polizia Locale che ha deviato il traffico ed eseguito appunto i rilievi di rito. Le operazioni di soccorso e bonifica dei pompieri sono terminate dopo circa un’ora.