13mila euro cash, droga e proiettili in casa: arrestato operaio albanese incensurato

Notte di lavoro per i Carabinieri della Stazione di Barbarano Mossano che, con il supporto

dei colleghi di Noventa Vicentina, hanno arrestato in flagranza di reato K.G., 40enne di origine albanese, residente a Noventa Vicentina, coniugato, operaio e incensurato. L’uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, atti persecutori, detenzione abusiva di munizioni e maltrattamenti in famiglia.

Durante l’operazione è stata denunciata in stato di libertà anche la madre dell’arrestato, K.H., 59 anni, pensionata e residente nella stessa città, per concorso nella detenzione ai fini di spaccio. La vicenda ha avuto inizio nella tarda serata del 13 febbraio, quando i Carabinieri di Barbarano Mossano sono intervenuti presso l’abitazione di K.G. dopo la segnalazione dell’allontanamento della moglie, K.E., 37 anni. La donna, in seguito ad una lite con il marito, aveva abbandonato il tetto coniugale. Le ricerche immediate hanno quindi permesso di rintracciarla al Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Noventa Vicentina, dove ha raccontato ai militari quanto accaduto. Sulla base delle sue dichiarazioni, i Carabinieri hanno deciso di perquisire l’abitazione della coppia, trovando e sequestrando tre panetti di cocaina, per un peso totale di 3,264 chilogrammi, tre involucri contenenti cocaina, 13mila euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita, oltre a ben 52 cartucce di vario calibro.

Una perquisizione piuttosto agitata, durante la quale la madre dell’uomo ha maldestramente cercato di nascondere parte della droga sulla propria persona: la moglie dell’arrestato ha riportato lesioni nella lite ed è stata dimessa dall’ospedale con una prognosi di sette giorni. K.G., dopo le formalità di rito, sarà trasferito alla Casa Circondariale di Vicenza, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, mentre proseguono le indagini dei Carabinieri di Barbarano Mossano.