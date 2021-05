We Are Italy: a Breganze nasce la fiera virtuale in 3D

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Listen to “We Are Italy – Carlo Martini” on Spreaker.

La pandemia ha messo a dura prova, tra i tanti settori, anche quello delle fiere, eventi fondamentali per instaurare rapporti di collaborazione e business tra aziende di tutto il mondo. Nella città di Breganze, il team dello studio pubblicitario RA-Studio ha trovato la soluzione al problema: We Are Italy. Il progetto è una fiera internazionale permanente online, interattiva e virtuale in 3D aperta 24 ore su 24, sette giorni su sette, 365 giorni l’anno.

Carlo Martini, Art Director e Graphic Designer di Ra-Studio, ha raccontato a Radio Eco Vicentino com’è nata We Are Italy: “Nel 2019 – ha raccontato Carlo – insieme al mio socio Mirco, abbiamo avuto un opportunità di collaborare con un ente fieristico polacco che ci ha messo a disposizione 5.000 metri quadri per organizzare una fiera live in Polonia per le aziende italiane con l’obiettivo di creare business con l’estero. L’evento doveva essere inaugurato ai primi di ottobre 2020 ma è saltato a causa della pandemia. Abbiamo colto il cambiamento e ribaltato la situazione cercando di trovare un’alternativa che potesse aiutare le aziende a continuare a lavorare con l’estero”.

Carlo ed il suo team hanno creato un vero e proprio quartiere fieristico con stand e padiglioni in 3D su una piattaforma web nella quale il visitatore ha la possibilità di muoversi negli spazi, entrare nei vari stand virtuali ed incontrare virtualmente le varie aziende come in un videogioco: “Si può interagire con la reception – ha specificato Carlo – dalla quale ci si può poi orientare e visitare gli stand o Piazza Italia dove sono presenti i box dei partner italiani. C’è anche una meeting area che funge da platea virtuale nella quale le aziende espositrici possono presentare i prodotti e servizi ad un pubblico più ampio e non solo one-to-one”.

La fiera, inizialmente destinata ad un pubblico polacco, si è velocemente allargata al mercato europeo: “All’evento ci saranno principalmente aziende appartenenti al settore dell’enogastronomia, arredamento, fashion e benessere – ha detto Carlo – ma sono arrivate anche aziende che sono interessate ad esporre i loro prodotti anche se non fanno parte delle quattro categorie appena citate. Questo non è un problema perchè nel virtuale non c’è limite allo spazio“.

We Are Italy offre ad ogni espositore diversi tipi di stand il cui prezzo varia dipendentemente dallo spazio, come in una vera fiera. Il box è uno spazio virtuale di circa 9 metri quadri con hostess, desk, la possibilità di fare il download del catalogo dell’azienda, l’esposizione di un prodotto in 3D o il marchio dell’azienda e la presenza di cinque o sei bottoni che rimandano non solo al sito e ai social dell’espositore ma anche di effettuare una chiamata direttamente con il commerciale.

Le aziende possono anche optare per lo stand classico di 60 metri quadri oppure personalizzare il proprio spazio secondo le proprie esigenze grazie alla consulenza con il team di We Are Italy: “Noi non vogliamo che questo tipologia di fiera vadi a sostituire quella fisica – ha detto Carlo – ma speriamo di diventare non solo un appoggio agli organizzatori di questi eventi ma anche di offrire quel qualcosa in più che rendi l’evento accessibile a tutti”.