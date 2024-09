Addio a Totò Schillaci: indimenticabile protagonista d’Italia ’90. Aveva 59 anni

Il mondo del calcio ma non solo piange la scomparsa di Salvatore Schillaci, per tutti Totò. L’ex calciatore è morto questa mattina all’età di 59 anni, all’ospedale Civico di Palermo dov’era ricoverato dal 7 settembre a causa di un tumore al colon, per cui era già stato operato due volte. Lascia tre figli, Jessica, Mattia e Nicole. La camera ardente potrebbe essere allestita nello stadio Renzo Barbera del Palermo.

Il comunicato della direzione sanitaria: “Oggi alle 9:55 è deceduto Salvatore Schillaci, già ricoverato in questa azienda ospedaliera. La Direzione e il personale sono vicini alla famiglia nel ricordo anche dell’affetto di cui ha sempre goduto il grande campione”. In sua memoria, così come comunicato dalla Figc, verrà osservato un minuto di raccoglimento prima delle gare di tutti i campionati in programma nel prossimo fine settimana.