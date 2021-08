Aifa, sì alla vaccinazione eterologa per reazioni avverse gravi. Nelle ultime ore 6.860 positivi e 54 decessi

. Nella nota si stabilisce che in caso di reazioni avverse gravi a carico della sfera coagulativa, dopo la prima dose del vaccino anti Covid ‘Vaxzevria’ di AstraZeneca è possibile effettuare il secondo richiamo con un vaccino a m-RNA anche negli ultra sessantenni.

Secondo l’ultimo bollettino Covid, in Italia sono 6.860 i nuovi positivi, a fronte di 293.464 tamponi eseguiti, mentre sono 54 le vittime. Il tasso di positività è al 2,3%, in calo rispetto al 2,9% di venerdì. Restano stabili a 511 le terapie intensive, mentre sono 3 in meno i pazienti ricoverati nei reparti ordinari, per un totale di 4.111.

Da lunedì Sicilia in giallo mentre la Toscana vieta i luoghi pubblici ai ‘no-vax’. “Chi non si vaccina resta a casa e non venga nei luoghi pubblici”, ha infatti tuonato il presidente della Toscana, Eugenio Giani, che già venerdì, aveva annunciato l’invio delle lettere di sospensione per tutti gli operatori sanitari che ancora non hanno fatto la prima dose di vaccino. “Lotterò fino alla fine perché tutti coloro che possono abbiano il vaccino, perché è un servizio non solo a loro stessi ma alla comunità. Dopo il 30 settembre tireremo le somme”, ha aggiunto Giani.

Stop alla quarantena per arrivi da Uk. Dal 31 agosto non sarà più in vigore la mini quarantena di 5 giorni per i viaggiatori in arrivo dal Regno Unito, ma solo se avranno completato il ciclo vaccinale e se negativi al test. Lo prevede un’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza che, proroga invece, le restrizioni già in vigore per i cittadini provenienti da altri Paesi.

Stretta dell’Ue ai viaggi per chi non è vaccinato. La presidenza di turno slovena, ha infatti proposto di vietare i viaggi all’interno dell’UE a tutti i cittadini non vaccinati provenienti da Stati Uniti, Israele, Montenegro, Kosovo, Nord Macedonia e Libano. Se nessuno dei 27 stati membri presenterà obiezioni entro le 14 di lunedì 30 agosto, il divieto diventerà effettivo.

Cosa prevedono le linee guida. Per rimanere nell’elenco dei Paesi da cui sono consentiti i viaggi non essenziali senza alcun tipo di limitazione, è necessario avere un’incidenza inferiore a 75 nuovi casi giornalieri ogni 100 mila abitanti nei 14 giorni precedenti. Altri elementi di valutazione sono: il tasso di popolazione vaccinata e la diffusione di varianti considerate rischiose nel territorio. Nelle prime due settimane di agosto negli Stati Uniti si sono registrati 507 nuovi casi di coronavirus ogni 100 mila abitanti.