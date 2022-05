Alessandria, ucciso nella notte un portiere d’albergo: fermato un sospettato

Giallo ad Alessandria dove nella notte è stato trovato morto, riverso a terra e in una pozza di sangue, il portiere del Londra hotel, albergo a quattro stelle nei pressi della stazione. A notare il corpo davanti alla reception è stato un passante, intorno all’1:30, che ha poi dato l’allarme. La vittima si chiamava Alberto Faravelli, aveva 69 anni e stava per andare in pensione. Secondo i primi accertamenti, potrebbe trattarsi di una rapina finita male ma gli investigatori stanno lavorando anche su altre piste. Il portiere potrebbe essere stato ucciso con un corpo contundente al termine di una violenta aggressione. . Chi ha agito, avrebbe colpito alla testa la vittima.

Ci sarebbe già un sospettato ma si conoscono ancora pochissimi dettagli: davanti ai militari del Comando di piazza Vittorio Veneto potrebbe esserci un senzatetto di circa 40 anni visto più volte nella zona dell’Ospedale civile. Sulla sua posizione e sul suo coinvolgimento al momento i militari mantengono il massimo riserbo.



Nessuno pare aver assistito alla scena ma la struttura è videosorvegliata e gli investigatori hanno già acquisito i filmati del circuito di telecamere interno. “Abbiamo visto il portiere intorno alle 22:30, al rientro da cena, poi non abbiamo sentito nulla. Non sappiamo davvero che cosa sia accaduto, è terribile” racconta una coppia che soggiorna nell’hotel. La scientifica, che ha lavorato a lungo per raccogliere tutte le tracce utili all’indagine, si è concentrata in particolare sulla porta di ingresso, una porta scorrevole da cui l’assassino è certamente entrato anche perché non sono stati trovati segni di scasso altrove.