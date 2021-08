Allarme della Protezione civile: attesi più di 45 gradi, attenzione agli incendi

Il presidente del Consiglio Mario, la cui situazione complessa ha portato la Regione ad avanzare una richiesta di supporto. Squadre di volontari, mezzi e uomini del sistema di Protezione civile raggiungeranno la regione per far fronte agli incendi che la stanno interessando la Regione. Il Dipartimento è al lavoro per coordinare l'invio di volontari e delle colonne mobili.

Ieri sono stati ben 800 gli interventi dei vigili del fuoco per spegnere incendi in tutta la Penisola di cui 106 in Puglia, 120 in Calabria e 188 in Sicilia; sono stati impiegati 13 Canadair e tre elicotteri.

Il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio lancia l'allarme: “Il grande caldo in arrivo sull'Italia potrebbe favorire gli incendi ed è dunque fondamentale tenere comportamenti corretti e segnalare immediatamente ogni piccolo focolaio. Abbiamo alle spalle giornate drammatiche sul fronte roghi – dice Curcio che aggiunge – le temperature che ci attendono ci impongono la massima attenzione. Bisogna evitare ogni comportamento a rischio incendi”.



L'Italia sarà infatti interessata da temperature molto alte soprattutto al Centrosud: nelle giornate di martedì 10 agosto e mercoledì 11 agosto, i valori nelle località interne di Sicilia e Sardegna sfioreranno anche i 45 gradi. “Per questo – sottolinea Curcio – servirà la massima attenzione e la massima collaborazione di istituzioni e cittadini”.