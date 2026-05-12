La Polizia Locale Alto Vicentino torna ad assumere, al via un concorso pubblico

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Il Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino è pronto a potenziare il suo organico con l’assunzione di nuovi agenti. Con l’obiettivo di rispondere in modo più incisivo alle sfide del territorio, dagli uffici di via Pasini è stato dato il via libera alle procedure per indire un concorso al fine di inserire nuove figure professionali. L’operazione però si articola su due binari paralleli perché oltre all’ok ad una selezione pubblica per aprire le porte a nuovi candidati, è stata avviata anche la ricerca di personale esperto attraverso mobilità.

L’obiettivo è arrivare all’assunzione di quattro nuovi agenti già dal mese di giugno.

La selezione pubblica prevede l’assunzione di 3 Agenti di Polizia Locale con contratto a tempo pieno e determinato mentre la mobilità esterna è una procedura già avviata per personale di ruolo nella Pubblica Amministrazione che ha riscosso un notevole successo, raccogliendo ben 13 candidature attualmente in fase di valutazione.

Questa accelerazione nelle assunzioni si è resa necessaria per contrastare gli effetti del turnover bloccato negli ultimi anni dalle rigide norme sul contenimento della spesa pubblica, che hanno sensibilmente ridotto il numero di operatori in servizio.

“L’obiettivo del Consorzio è arrivare all’assunzione di quattro nuovi agenti già dal mese di giugno e garantire successivamente il turnover di un organico “falcidiato” negli ultimi anni dalle stringenti norme in materia di contenimento della spesa”, spiegano da via Pasini.

Il potenziamento degli agenti in servizio al Consorzio è finalizzato soprattutto ai servizi esterni, con incremento di personale in strada per garantire maggiore contrasto ai fenomeni di illegalità e degrado, presidio costante del territorio, continuità nei servizi, sicurezza urbana e decoro.

Requisiti per Partecipare

Per aspirare a uno dei posti messi a bando dalla selezione pubblica, i candidati devono presentare la domanda entro il 25 maggio 2026. Devono inoltre essere cittadini italiani, avere la patente B valida e senza limitazioni incompatibili con il servizio, possedere idoneità psico-fisica specifica per le attività operative esterne, devono godere dei diritti civili e politici e non devono avere condanne penali.

La domanda va inviata entro le 23:59 del 25 maggio 2026 attraverso il portale unico per il reclutamento della Pubblica Amministrazione www.inpa.gov.it

Il testo integrale del bando è consultabile sul sito ufficiale del Consorzio polizia.altovicentino.it

All’interno del bando sono specificate tutte le prove d’esame previste per la selezione. Dal Consorzio si raccomanda un’attenta lettura dei termini per evitare l’esclusione.

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