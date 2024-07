Si è spenta la voce di Roby Anzolin: ha fatto parte del team ai microfoni di Radio City

Per chi ha “vissuto” da ascoltatore o da addetto ai lavori il boom della radio libere negli anni ’80 e ’90 in Altovicentino, il nome di Roberto Anzolin ritempra nella sua memoria una voce. Calda e profonda, e allo stesso modo divenuta di casa, amica e quotidiana, per chi si sintonizzava sulle frequenze di Radio City, l’emittente radiofonica con “antenna” proprio nel cuore di Schio, in Piazza Statuto, di fronte al Municipio.

“Roby” Anzolin ha fatto parte della “squadra” di voci storiche vicentine che si alternavano come speaker a Radio City (nata nel 1975 come Radio Schio, dalla fine 1981 con la nuova denominazione) lanciando i dischi – ai tempi non era solo un modo di dire, come oggi -, e tenendo compagnia ogni giorno ai radioascoltatori, “distribuendo” tanta musica nell’etere. E’ mancato dopo aver compiuto i 65 anni di età, era della classe 1959 e viveva a Malo.

I colleghi “di microfono” di quegli anni, tra questi Giampi Michelusi (oggi sindaco di Thiene), Adelina Putin, Cinzia Morgani, Paolo Mietto, Aldo Fontana, Beppe e Paolo Saccardo, Paolo Zambon, Lino Eupani, Maurizio Conti, Tony Fontana e altri ancora, lo ricordano con affetto dopo aver appreso la notizia della morte. Ieri sera si è celebrata la partecipata veglia di preghiera mentre il rito religioso è in corso stamattina nella chiesa di Santa Libera, sempre a Malo. A piangerlo, in questi giorni difficili, in particolare la figlia Alessandra e la sorella Anna Maria, insieme agli altri parenti più vicini.