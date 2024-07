Villa Fabris apre il ciclo “Digital summer weeks” nel segno di “Bene Comune”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Megahub organizza in queste settimane di luglio nel nuovo polo Villa Fabris Bene Comune il progetto Digital summer weeks, laboratori settimanali di sperimentazione digitale rivolti a ragazzi dagli 8 ai 13 anni, per 20 ore complessive a settimana. Al progetto ha aderito anche il Comune di Thiene con l’obiettivo di promuovere l’inclusione giovanile e favorire l’accesso ai laboratori digitali.

Per questo l’amministrazione comunale ha erogato un contributo di mille euro destinato ad agevolare la partecipazione all’iniziativa di cinque ragazzi meritevoli indicati dagli stessi insegnanti delle Scuole Ferrarin e Bassani.

Spiega Alaeddine Kaabouri, Consigliere Comunale Delegato alle Politiche Giovanili: “Le competenze digitali e Steam sono diventate sempre più importanti nella nostra società. Oggi la tecnologia e l’innovazione digitale guidano e influenzano gran parte delle attività quotidiane e la consapevolezza, la conoscenza e la padronanza di queste competenze sono fondamentali per i giovani d’oggi e costituiscono un bagaglio essenziale per essere parte attiva nella società moderna. In collaborazione con alcune scuole del territorio, il Comune di Thiene è lieto di presentare un’iniziativa straordinaria rivolta a famiglie in difficoltà e studenti motivati. Il progetto mira a fornire un supporto concreto a coloro che desiderano ardentemente intraprendere un percorso educativo e formativo di valore, ma che si trovano ad affrontare ostacoli economici”.

Il Digital Summer Weeks propone attività ricreative e ludiche con un forte focus sulle tecnologie emergenti. I formatori, qualificati ed esperti in diverse tecnologie, tra cui stampa 3D, taglio laser, Arduino e robot educativi come Codey Rocky, mBot, MaQueen, Lego Spyke e Lego WeDoo, accompagnano con professionalità i ragazzi nella scoperta delle nuove tecnologie presenti tra cui robotica, stampa 3D, programmazione, multimedia, arte artigianale e digitale. Il programma prevede per la prima settimana dal 1 al 5 luglio il tema Big Hero 6; ispirato al mondo degli eroi, il laboratorio permette di costruire e programmare robot come Baymax, creare gadget unici con la stampa 3D e progettare pezzi precisi con il taglio laser. La seconda settimana dall’8 al 12 luglio è intitolata Jurassic world – a new adventure e immerge i partecipanti nel mondo dei dinosauri con l’obiettivo di affrontare le sfide giornaliere che si presentano risolvendole attraverso la programmazione dei robot. I partecipanti hanno l’opportunità di programmare i propri robot e creare i propri dinosauri con la stampa 3D.

La terza settimana dal 15 al 19 luglio è ispirata a Lego Stop Motion. I partecipanti sono catapultati nello studio di produzione cinematografica di MegaHub e accolti da Quentin Megabbino, un rinomato regista, che li sfida a creare il proprio cortometraggio. È un’opportunità unica per i giovani cineasti in erba di esprimere la propria creatività e imparare le basi dell’animazione cinematografica.

L’ultima settimana dal 22 al 26 luglio ha come tema Sommersi per appassionati di mondi sommersi, natura e tecnologia. Gli esploratori marini “Deep Discovery” hanno raggiunto un ecosistema sommerso in pericolo e ora tocca al team trovare un modo per salvare l’oceano e ripristinare la vita marina. Durante l’esperienza, i partecipanti imparano ad analizzare parametri come temperatura e salinità dell’acqua, comprendono l’importanza degli ecosistemi marini e sono chiamati a utilizzare tecnologie avanzate per ripulire le acque da agenti inquinanti. Il laboratorio è un’occasione per approfondire tematiche legate all’ambiente marino, all’energia sostenibile e all’importanza della conservazione degli oceani.

Megahub è un progetto di coworking manifatturiero e formativo con fablab e officina, coworking e labimpresa, che nasce dall’esperienza decennale della Coop. Sociale Samarcanda nel campo delle politiche giovanili dell’Altovicentino, poi consolidatosi come settore vero e proprio di sviluppo dei servizi della cooperativa.