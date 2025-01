Radiologia appaltata a Santorso, Bramezza: “Cinque assunzioni quest’anno e tecnologie innovative”

C’è un “impegno continuo” per la Radiologia dell’ospedale di Santorso, così come per tutti gli altri reparti. E’ questa la risposta della direzione dell’Ulss 7 Pedemontana alle polemiche suscitate dalle affermazioni del consigliere comunale di minoranza di Schio, Carlo Cunegato (Coalizione Civica), circa l’esternalizzazione maggioritaria del servizio radiologico a una rete di imprese privata, con un appalto di oltre un milione di euro per un anno.

“L’impegno della direzione dell’Ulss 7 Pedemontana per il potenziamento della Radiologia dell’ospedale di Santorso è continuo, così come per tutti quei reparti degli ospedali la cui dotazione organica è in fase di completamento”, afferma una nota stampa ufficiale dell’azienda socio sanitaria diretta da Carlo Bramezza. “Questo naturalmente dipende dalla disponibilità di medici all’assunzione che, relativamente, alla specialità di radiologia, non consente ancora di avere un numero di specialisti in grado di completare la dotazione organica dei tre ospedali (come, invece, è avvenuto per diverse specialità)” prosegue il comunicato.

Il personale

“A questo riguardo – prosegue – si evidenzia che nel mese di ottobre l’Ulss 7 Pedemontana ha provveduto all’assunzione di tutti i radiologi (ben otto) che hanno fatto domanda al recente concorso di azienda zero per la nostra azienda. Cinque sono stati assegnati alla radiologia dell’ospedale Alto Vicentino: il primo prende servizio il 2 gennaio; per gli altri la tempistica è in corso di definizione”.

“Nel frattempo” l’Ulss 7 ha messo in atto una serie di misure riorganizzative per sostenere l’attività del reparto, “come ad esempio il rinnovo delle convenzioni attive con le aziende ospedaliere di Padova e Verona per il supporto della turnistica, per lo più nei fine settimana” (il riferimento è quindi a specializzandi che si stanno formando o si sono formati nelle Cliniche Universitarie venete, n.d.r.). Dal prossimo 1 febbraio, inoltre un medico in staff alla Radiologia di Bassano svolgerà la sua attività presso la radiologia di Santorso. “Tale misura – aggiunge la nota stampa – evidenzia la crescente integrazione tra strutture aziendali nonostante l’organico medico della radiologia di Bassano sia sottodimensionato”.

Le prestazioni

Per quel che riguarda l’attività erogata, “va precisato – aggiunge la direzione dell’Ulsss 7 – come negli ultimi anni sia di molto aumentata la richiesta di prestazioni radiologiche sia a favore di pazienti ricoverati che di pazienti di Pronto Soccorso; nel complesso la capacità produttiva della radiologia, compreso i pazienti esterni, è sostanzialmente stabile”. Quello che c’è stato, però, è un incremento di prestazioni di diagnostica pesante: “relativamente alle Risonanze e Tac si registra infatti nel 2024 un incremento del 16% rispetto all’anno precedente con conseguente ripristino dei livelli erogati del 2017”.

L’Ulss fa presente, infine, “come da oltre un decennio a supportare l’attività della Radiologia di Santorso vi è una ditta esterna. Dall’inizio del 2024 è subentrata una nuova ditta, la cui attività è stata prorogata anche nel 2025.

Gli investimenti in tecnologia

“Di assoluto rilievo”, scrive la direzione dell’Ulss 7, sono stati anche i recenti investimenti in nuove tecnologiche: “basti ricordare la nuova Tac a 64 strati installata nel 2021 del valore di 450 mila euro; l’inaugurazione di una seconda risonanza magnetica con tecnologia 3 Tesla con sistema di intelligenza artificiale, utilizzata per la diagnostica più avanzata dei pazienti di tutta l’Azienda, attivata nel 2023 con un investimento di 2 milioni di euro; la sostituzione di tutti i radiologici grazie ai fondi Pnrr; oltre all’attivazione del sistema regionale Ris-Pacs per la condivisione dei referti e delle immagini”.

“Questi investimenti – commenta il direttore generale Carlo Bramezza – non sarebbero stati possibili restando fermi al modello della piccola azienda socio-sanitaria locale, per la quale qualcuno continua a manifestare una nostalgia che non trova riscontro nella realtà. Così come non trova certo riscontro parlare di ‘crisi’ della Radiologia di Santorso”.