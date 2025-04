Parcheggio, braccio di ferro fra Comune e Gps: in ballo 5 milioni di euro di canone

Ancora problemi al sistema di parcheggi della città di Vicenza, dove da mesi è in corso un braccio di ferro a suon di carte bollate fra l’amministrazione comunale e la Gps Global Parking Solution, il colosso piacentino che gestisce dal 2022 le aree di sosta. In ballo, ci sono 5 milioni di euro di canone che la società non ha corrisposto in due anni e mezzo di concessione. La data da segnare in calendario per una eventuale risoluzione del contratto è quella del prossimo 16 aprile.

Nel corso di una conferenza stampa oggi l’amministrazione comunale ha reso noto che il 24 febbraio scorso il Comune di Vicenza ha respinto tutte le motivazioni che, secondo Gps, erano causa di una situazione di disequilibrio del contratto di gestione della sosta: per il Comune, insomma, tutti gli avvenimenti elencati dalla Gps sono riconducibili nell’ambito del rischio operativo del concessionario che tipicamente restano in capo allo stesso in un contratto di concessione e non di appalto.

Con la stessa nota del 24 febbraio il Comune aveva assegnato a Gps 30 giorni per regolarizzare il pagamento del canone di quota fissa, obbligazione questa che per il Comune prescinde comunque dalla verifica del disequilibrio; ad oggi, trascorse cinque semestralità dall’avvio del contratto, Gps deve infatti ancora corrispondere al Comune poco più di 5 milioni di euro.

Gps ha presentato ricorso al Tar del Veneto, il Tribunale Amministrativo Regionale, chiedendo di sospendere i provvedimenti del Comune; il Tar si riunirà in Camera di consiglio il 16 aprile per discutere, alla presenza dei legali delle parti, sulla fondatezza della richiesta di sospensione.

Nel caso in cui la sospensiva fosse rigettata e il canone non fosse stato ancora integralmente corrisposto, il Comune di Vicenza procederà con la risoluzione del contratto e avvierà le procedure per un nuovo affidamento del servizio.

“Il Comune si augura che Gps provveda a regolarizzare il pagamento del canone”, conclude la nota dell’ufficio stampa dell’ente locale berico.