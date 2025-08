Approvato il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, dal costo di 13,5 miliardi di euro

E’ stato approvato dal Cipess il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, che comprende un’articolata documentazione presentata dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Esulta il ministro Matteo Salvini: “Sarà il ponte a campata unica più lungo al mondo. Una infrastruttura del genere è un acceleratore di sviluppo. In termini di risparmio di tempo, oggi i treni impiegano tra i 120 e 180 minuti, passeggeri e merci e si scenderà a 15 minuti. Un risparmio che supererà le due ore e mezza”. Secondo Salvini, il primo attraversamento ci sarà nel 2032-2033.

Continua Salvini: “Questo non è un punto d’arrivo, ma di partenza, che arriva dopo due anni e mezzo di lavoro costante, dopo qualche centinaio di riunioni a tutti i livelli. È un’emozione perché non si è mai arrivati all’approvazione del progetto definitivo con l’intera copertura economica garantita, con la condivisione dei territori, con le Regioni”. Ancora Salvini, “Nel dettaglio tecnico ritengo che sarà un acceleratore di sviluppo, perché il Ponte sarà una parte della soluzione dei problemi del Mezzogiorno in Italia, se sarà ultimata l’Av in corso di progettazione da Salerno a Reggio Calabria”.

Salvini ha poi parlato della questione sicurezza e criminalità. “Il fronte della sicurezza e del contrasto alle infiltrazioni mafiose è un fronte fondamentale che ci vede schierati h24”, ha detto il vicepremier. Per un’opera da 13,5 miliardi, “contrastare ogni qualsivoglia tentativo di infiltrazione sarà una nostra ragion d’essere”.