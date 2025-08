Da Viacqua la nuova campagna per sensibilizzare al risparmio idrico

“Se oggi te ne lavi le mani, domani non potrai lavarti più niente”. Si apre così la nuova campagna di comunicazione che Viacqua ha sviluppato per sensibilizzare verso comportamenti più responsabili e sostenibili nell’uso dell’acqua. L’indifferenza di oggi nei confronti degli effetti evidenti che sprechi e cambiamenti climatici stanno causando alla risorsa idrica può portare a fenomeni di scarsità che in un futuro non troppo lontano potrebbero farsi sempre più frequenti.

“La tutela dell’acqua è un impegno di tutti – spiega il presidente di Viacqua, Federico Ginato – Viacqua è impegnata a fare la propria parte, ma anche a promuovere la responsabilizzazione di tutta la comunità territoriale. Come gestore assicuriamo investimenti costanti per migliorare gli acquedotti, contrastare le perdite e collegare i sistemi tra loro, così da garantire agli utenti la continuità del servizio anche nei momenti di criticità. Ma anche l’impegno quotidiano di ognuno, cittadino, imprenditore, agricoltore può contribuire a usare una risorsa, che non è infinita, nel modo giusto, senza sprechi”.

Nel 2024 Viacqua ha svolto un’attività capillare di ricerca perdite lungo 1.340 chilometri di tubazioni, pari al 26% dell’intera rete gestita in 67 Comuni vicentini. Sono poi in corso le installazioni di appositi strumenti lungo la rete idrica e la sostituzione massiva del parco contatori con i nuovi misuratori smart, per individuare in modo sempre più efficace le condotte più fragili e vetuste, intercettare le perdite, ma anche segnalare eventuali anomalie nelle reti private a causa di guasti o perdite. Si tratta di un’attività che proseguirà anche nei prossimi anni, allo scopo di ridurre gli sprechi e prelevare dall’ambiente solo l’acqua necessaria. Ma Viacqua è in campo anche con due progetti in ambito europeo. Con “Sustainable Water Management – Reti di distribuzione Ambito Bacchiglione”, progetto Pnrr finanziato dal NextGenerationEU, sta lavorando alla riduzione delle perdite lungo l’acquedotto consortile dell’Astico. Con “LIFE Svolta Blu” – iniziativa finanziata dal sub-programma Climate Governance and Information del programma comunitario LIFE – invece, Viacqua mira ad aumentare la consapevolezza di famiglie e imprese nei confronti dell’impronta idrica di ognuno, promuovendo azioni concrete di collaborazione per ridurre gli impatti su questa preziosa risorsa.

Tutti possono fare la differenza, ogni giorno, con semplici gesti. Ecco allora che proprio Viacqua ha stilato un decalogo di consigli per ridurre i consumi non indispensabili che è possibile consultare a questo link.

