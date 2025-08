Il sindaco al mercato al “banco” del Comune. Positivo il primo step nel cuore di Thiene

Ha avuto il suo battesimo ufficiale il primo lunedì del mese di agosto l’iniziativa denominata “Il banco dei cittadini“, ideata dall’amministrazione comunale di Thiene per fornire un filo diretto con i thienesi che frequentano il mercato settimanale. Salvo impegni istituzionali inderogabili, quindi, il sindaco della città altovicentina sarà presente per un paio d’ore nel lunedì mattina di ogni mese (indicativamente dalle 9.30 alle 11.30), mettendosi a disposizione di chi tra vorrà incontrarlo in via informale, senza necessità di appuntamento. Intanto come “esperimento”.

“Voluta fortemente dal primo cittadino Giampi Michelusi – così riporta la nota del Comune di Thiene – questa iniziativa mira a consolidare ulteriormente il dialogo e la vicinanza tra i cittadini e la loro amministrazione, creando uno spazio privilegiato e informale per l’ascolto e il confronto”.

L’idea nasce dalla consapevolezza che l’interazione diretta sia il cuore pulsante di una buona governance. “Incontrare il Sindaco per strada – spiega Michelusi –è un’opportunità che fa sempre molto piacere ai cittadini perché dà loro la possibilità di chiedere informazioni, fare segnalazioni e scambiare due parole in un contesto informale con l’amministrazione comunale. Questa osservazione, apparentemente semplice, racchiude in sé una profonda verità: la prossimità rafforza la fiducia e rende l’istituzione più accessibile e umana”.

Di fatto, si è data una cornice delineata e una continuità a quanto spesso accadeva nel giorno del mercato, quando lo stesso sindaco si muoveva per la città diretto in Municipio o verso altre incombenze. “Per questo ho pensato di dare forma a quanto già avviene ogni volta che attraverso il centro storico nelle mattine del lunedì, quando i cittadini mi fermano per parlarmi”. Una riflessione che sottolinea l’importanza di formalizzare e valorizzare pratiche spontanee che già dimostrano di funzionare, trasformandole in un servizio strutturato e riconoscibile. E che ha avuto già buon riscontro al primo appuntamento di agosto.

“Ho sempre avuto a cuore poter avere contatti diretti con i cittadini, sin da quando avevo l’incarico di assessore e tanto più oggi rappresenta un aspetto decisivo e prioritario – prosegue Michelusi -. Questa dichiarazione non è solo una riaffermazione di un principio, ma una testimonianza dell’impegno costante e della dedizione totale che il sindaco intende offrire ai suoi concittadini. L’impegno “h24″ non è una semplice espressione, ma la filosofia che guida l’azione amministrativa, ponendo il cittadino al centro di ogni sforzo e disponibilità”.

Da lunedì 4 agosto, e ogni primo lunedì del mese, per ora in via sperimentale, i thienesi e gli utenti del mercato settimanale sapranno dunque dove poter incontrare il sindaco “senza burocrazia”. Questa espressione è chiave: “senza burocrazia” significa abbattere le barriere formali che spesso rendono difficile l’accesso alle istituzioni, favorendo un dialogo più spontaneo e diretto. La postazione del sindaco sarà mobile e non fissa, pur rimanendo all’interno dell’area mercatale, garantendo flessibilità e una maggiore opportunità di intercettare le diverse esigenze dei cittadini.

L’orario stabilito, dalle 9.30 alle 11.30, è pensato per coincidere con il culmine dell’affluenza al mercato, massimizzando così le opportunità di incontro. Ma l’iniziativa non si limita alla sola presenza del Sindaco. A testimonianza di una volontà di offrire un servizio completo ed efficace, sarà presente anche un dipendente dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Questa integrazione è fondamentale: mentre il sindaco potrà raccogliere istanze e feedback a livello politico e strategico, il dipendente dell’Urp sarà in grado di fornire una prima consulenza e orientamento ai cittadini per le questioni amministrative. Si crea così un ponte diretto non solo con la figura del sindaco, ma con l’intera macchina amministrativa, rendendo Il banco dei Cittadini un vero e proprio punto di riferimento per la risoluzione di dubbi e la gestione di segnalazioni.

