Assolti in appello Mina Welby e Marco Cappato. Cade l’accusa di istigazione ed aiuto al suicidio

Sono stati assolti in appello dall’accusa di istigazione ed aiuto al suicidio Mina Welby e Marco Cappato, la co-presidente ed il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni. Nel 2017 avevano offerto aituo a Davide Trentini, 53enne malato di sclerosi multipla e morto in una clinica svizzera. Welby e Cappato erano già stati assolti in primo grado, ed i giudici della Corte d’Assise d’Appello di Genova, il primo processo era stato celebrato a Massa, hanno nuovamente accolto la richiesta del procuratore generale.

Decisamente soddisfatti i due ex imputati. Per Mina Welby la conferma dell’assoluzione “è un passo avanti e adesso voglio chiedere a tutti di aiutarci a raccogliere le firme per il referendum. Davide avrebbe sorriso alla lettura della sentenza come ha sorriso quando se ne è andato”. Secondo Marco Cappato “con questa decisione si stabilisce un precedente importante, un principio importante: non è necessario essere attaccati a una macchina per essere aiutato a morire se si è anche dipendenti da un trattamento di sostegno vitale”.