Blocco del Brennero per protesta ambientalista: si teme il caos

Scatta il blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco e si temono lunghe code anche in vista di questo fine settimana in cui tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Al momento le code sul fronte austriaco sono già iniziate. Già ieri, infatti, erano ben 14 i chilometri di rallentamenti registrati sull’Autostrada. L’A22 consiglia di limitare al minimo indispensabile gli spostamenti.

In Italia il traffico è interdetto ai mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate fino alle 20:00 circa. Previsto, dalle 10.30, anche il divieto di circolazione esteso a tutti i veicoli a partire dal casello di Vipiteno in direzione nord. Per evitare intasamenti il traffico pesante viene limitato anche in val Pusteria e val Venosta, le vie alternative per evitare il Brennero. Resta invece percorribile la maxi-deviazione per Tarvisio e Salisburgo.

A Verona, dove si prevedono pesanti disagi, la polizia locale ha predisposto il cosiddetto “piano neve” con una serie di misure relative alla viabilità sia sull’A22 che sull’A4. In particolare il piano prevede il divieto di circolazione per gli autocarri: i mezzi pesanti verranno deviati nei parcheggi dello Stadio Bentegodi, della Fiera di Verona e del Quadrante Europa e Veronamercato.

Disagi importanti anche per i turisti stranieri in vacanza sul Garda se dovessero mettersi in viaggio verso nord. A tal proposito si consiglia di evitare le partenze o ritardarle fino al tardo pomeriggio. L’ultima voce in ordine di tempo a intervenire sulla questione è quella del presidente del Trentino, Maurizio Fugatti: “La preoccupazione c’è: speriamo che le nostre comunicazioni abbiano fatto effetto e che i viaggiatori si muovano tenendo conto delle nostre indicazioni. Magari, alla fine, andrà meglio del previsto, ma è chiaro — ha aggiunto — che si dovrà tenere sotto controllo la situazione. In ogni caso, speriamo che questo sia un episodio isolato, altrimenti i problemi potrebbero diventare più importanti”.

Critico anche il presidente Altoatesino Arno Kompatscher: “Questa manifestazione non risolve nulla perché bisogna essere propositivi, bisogna trovare nuovi sistemi e quelli vanno concordati tra gli Stati”.