Cagliari, 17enne aggredito da un compagno: colpito alla testa con una pala

Una violenza inaudita ed inspiegabile, che ancora una volta riaccende i riflettori sulla piaga del bullismo. Stavolta è accaduto a Cagliari, dove un ragazzo di 17 anni è finito in ospedale per essere stato colpito più volte alla testa da un compagno di scuola con una pala. L’aggressione è avvenuta durante la ricreazione in un istituto di Pula (Cagliari).

“Per fortuna la pala è stata usata di piatto – racconta oggi il padre della vittima – Non so come sarebbe finita se avesse colpito mio figlio di taglio”. Il padre del ragazzino spiega poi nel dettaglio la folle aggressione subìta: “Mio figlio è stato colpito per ben quattro volte dal compagno, anche lui minorenne, e che vive una situazione di pesante disagio. Chiediamo alla scuola di prendere provvedimenti. Mio figlio non aveva litigato con l’aggressore. Tra loro due non c’era stato nessuno screzio. Sappiamo che ai genitori di quel ragazzo è stato chiesto di non mandarlo più a scuola, ma noi vorremmo certezze perché tutti gli studenti adesso vivono nella paura”.

Secondo “L’Unione Sarda” i genitori della vittima hanno raccontato tutto ai carabinieri del paese e decideranno con l’assistenza di un avvocato se e come procedere. Intanto, trasportato d’urgenza al Policlinico di Cagliari, il 17enne è stato portato curato per i profondi tagli in testa con molti punti di sutura e con una prognosi di quindici giorni.