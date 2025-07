Cinema in lutto, addio a Adriana Asti

Questa notte a Roma è morta nel sonno all’età di 94 anni, Adriana Asti, grande attrice di teatro e cinema. La notizia della scomparsa è stata pubblicata dal quotidiano Il Foglio.

Era nata a Milano il 30 aprile 1931, il suo vero nome era Adelaide Aste, aveva esordito in teatro nel 1951, recitando nel “Miles Gloriosu” di Plauto con la compagnia stabile di Bolzano, per ottenere il primo successo personale con una parte in “Il crogiuolo” di Arthur Miller per la regia di Luchino Visconti. Con Visconti era arrivato anche il primo successo al cinema, con “Rocco e i suoi fratelli” nel 1960. Nella sua lunga carriera ha lavorato con i più grandi registi, da Giorgio Strehler al già citato Luchino Visconti, da Bernardo Bertolucci, che divenne suo marito, a Pier Paolo Pasolini, a Luca Ronconi.