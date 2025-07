Stelle cadenti e pianoforte: “Desidera. La notte di San Lorenzo” torna a Monteberico

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il 10 agosto torna a Vicenza, sul piazzale della Vittoria a Monte Berico “Desidera. La notte di San Lorenzo”, iniziativa promossa dall’assessorato alla cultura, al turismo e all’attrattività della città e da quello alle politiche giovanili. Stelle cadenti e pianoforte a coda faranno da cornice ad una serata dall’atmosfera magica che per il terzo anno viene proposta in città visto il successo delle precedenti edizioni.

“Riproponiamo per il terzo anno consecutivo un evento che ha suscitato una grande partecipazione e che contribuisce ad arricchire il calendario di iniziative dell’estate in città. Si conferma la collaborazione del Gruppo Astrofili Vicentini ‘Abetti’ e quella del Museo d’arte sacra di Monte Berico. Per l’occasione rimarrà aperto un luogo simbolico e devozionale: il Santuario di Monte Berico” commentano insieme i due assessori Ilaria Fantin e Leonardo Nicolai.

Dalle 21 di domenica 10 agosto fino alle 2 di notte piazzale della Vittoria tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico a luci spente. Al pianoforte a coda Aisha Ruggieri, dalle 22 alle 2 di notte, eseguirà brani di Sting, Nirvana, Duke Ellington, Doors, Red Hot Chili Peppers, Bill Evans, Miles Davis, Led Zeppelin, oltre al repertorio della pianista stessa.

Per un’osservazione scientifica, il Gruppo Astrofili Vicentini “G. Abetti” proporrà un viaggio tra le stelle. Sarà infatti possibile osservare il cielo alla ricerca delle Perseidi, con l’aiuto di laser che raggiungono il cielo con i quali gli esperti mostreranno le costellazioni, fino a far “atterrare” i presenti sulla Luna, della quale si vedranno i dettagli e i crateri grazie all’allestimento di due telescopi.

Inoltre è in programma anche l’iniziativa “Ave stella maris. I tesori della devozione mariana in una notte di stelle”. Dalle 21 alle 23 saranno aperti la Basilica e il Museo d’arte sacra di Monte Berico. Inoltre si potrà partecipare a visite guidate al Museo, ogni 30 minuti alle 21, 21.30, 22, 22.30. Ingresso gratuito con contributo responsabile. Info e prenotazioni: 0444-1242153, museo@monteberico.it.

Piazzale della Vittoria non sarà accessibile alle auto dalle 16 del 10 agosto alle 2 di notte. Sarà sempre possibile, invece, raggiungere il Ristorante Ai Sette Santi.

La partecipazione alla manifestazione è ad ingresso libero.