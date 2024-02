Clima, gennaio mai così caldo. E la Terra supera la soglia di 1,5° per 12 mesi

Mai undi riscaldamento in 12 mesi consecutivi rispetto all'era preindustriale. A svelare i dati è l'Osservatorio europeoche ha segnalato il nuovo record di caldo a gennaio.

Nel periodo compreso tra febbraio 2023 e gennaio 2024, la temperatura globale dell'aria sulla superficie del pianeta del globo era di 1,52°C più alta rispetto al periodo 1850-1900. E con una temperatura media di 13,14°C, gennaio 2024 è stato quindi il gennaio più caldo mai registrato dall'inizio delle misurazioni. La buona notizia è che tutto questo non significa che abbiamo superato la soglia di 1,5°C fissata a Parigi nel 2015 per cercare di fermare il riscaldamento globale e le sue conseguenze. Perché accadesse ciò sarebbe necessario superare questo limite in modo stabile per diversi decenni. Ma la situazione resta complessa e da monitorare.

Agire velocemente è il monito degli esperti. Anche perché il tema è, appunto, caldo. “Questo è un forte avvertimento dell'urgenza di agire per limitare il cambiamento climatico”, ha affermato Brian Hoskins, direttore del Grantham Institute on Climate Change presso l'Imperial College di Londra. Si tratta di un segnale molto importante e disastroso, un allarme “per dire all'umanità che ci stiamo avvicinando al limite di 1,5 gradi più velocemente del previsto”. Gennaio è l'ottavo mese consecutivo in cui viene superato il record di calore mensile, secondo Copernicus.