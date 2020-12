Coronavirus: 18.887 nuovi casi e 564 morti. Superate le 60.000 vittime

Secondo i dati diffusi dal ministero della salute in Italia sonoI decessi nelle ultime 24 ore sono stati 564 (ieri 814). Superata la soglia dei 60 mila morti da inizio epidemia (60.078).

Torna a salire in Italia il numero dei ricoverati con sintomi da coronavirus: sono 233 più di ieri. Ora il totale dei ricoverati è 30.391. Continua invece a calare il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia a causa del coronavirus: sono 63 meno di ieri, in totale ora i letti di rianimazione occupati sono 3.454.

A livello territoriale, le regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (3.444), la Lombardia (2.413), la Puglia (1.789), l'Emilia Romagna (1.788) , il Lazio (1.632), la Campania (1.552), il Piemonte (1.269) e la Sicilia (1.022).

"Ci apprestiamo ad entrare in una fase in cui avremo il raddoppio della criticità – ha spiegato il coordinatore del Cts, Agostino Miozzo, a Mezz'ora in Più – nei Pronto Soccorso arriveranno coloro che avranno l'influenza stagionale e coloro che avranno il Covid vero e proprio. Avremmo potuto imporre un lockdown assoluto, ma non possiamo permettercelo. Immaginiamo misure restrittive ma compatibili con la vita del Paese".



E poi ancora: "l'obbligo vaccinale prevede una norma di legge primaria. E' un percorso che va fatto attraverso il Parlamento. Se dovesse esserci l'obbligo potrebbe esserci per categorie ad alto rischio come i sanitari. Per gli altri, come un semplice pensionato, vale più il convincimento che l'obbligo. Personalmente per le vaccinazioni sono per un'idea un po' più rigida".