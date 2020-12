Settecà, i soccorsi arrivano in gommone nelle abitazioni invase dall’acqua (VIDEO)

Auto semisommerse nelle rimesse, vigili del fuoco che utilizzano gommoni per evacuare una famiglia e trasportare sacchi di sabbia, rivoli d’acqua ovunque sulle strade alti anche 20-30 centimetri e scantinati allagati. E’ questo lo scenario a cui si sono trovate di fronte le squadre di pompieri chiamate in soccorso della popolazione di Settecà e del quartiere dei Pini poco più in là, ma nel territorio comunale di Torri di Quartesolo.

L’allarme era scattata nel pomeriggio di domenica, una manciata di minuti prima delle 16, dopo la rottura di un argine della roggia Caveggiara, canale che attraversa l’area periferica per poi confluire nel fiume Tesina. Corso d’acqua che, nonostante la piena, ha retto l’urto ed è tenuto costantemente monitorato dal genio civile e dalle autorità locali.

Nella frazione di Settecà, zona a Est del capoluogo Vicenza, si registrano gli scenari più difficili con i vigili del fuoco a guadare l’acqua alta anche oltre mezzo metro in zone sottolivello, dove si è incanalata in pochi minuti. Non si registrano al momento persone ferite o alte criticità. Una famiglia composta da marito, moglie e due bambini è stata soccorsa ed evacuata, trasportandola con un gommone.

In corso verifiche in altre abitazioni parzialmente allagate, mentre i tecnici hanno individuato la “falla” nella roggia e stanno tentando di tamponare con sacchi di sabbia. Intanto il nubifragio, per quanto a intensità intermittente, continua senza sosta.