Coronavirus: 19.611 nuovi positivi. 297 decessi

Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute(ieri 23.839 nuovi positivi e 380 vittime). I tamponi processati oggi sono stati 272.630 in calo rispetto ai 357.154 di ieri.I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in aumento e sono 44 in più mentre gli ingressi in terapia intensiva sono 217 (ieri 264).

La Lombardia rimane la regione con più positivi al covid-19 (+3.520). Seguono: Emilia Romagna (+2.137), Campania (+2.095), Lazio (+1.836), Puglia (+1788), Piemonte (+1.543) e Toscana (+1.368).

Entro Pasqua arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti covid. Un quantitativo che – secondo quanto dichiara il commissario per l'emergenza Francesco paolo Figliuolo – "segna un effettivo cambio di passo" nell'immunizzazione degli italiani.



Intanto l'Italia resterà chiusa fino a maggio. Non ci saranno zone gialle ma solo arancioni e rosse. Secondo le nuove ordinanze firmate dal ministro della salute Speranza da domani (lunedì 29 marzo) passeranno in zona rossa la Calabria, la Toscana e la Valle D'Aosta. In rosso restano Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento. Il Lazio, invece, da martedì (30 marzo) passa in arancione.