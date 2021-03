Donna cade in mountain bike sui Colli Berici durante una escursione

Una donna di 44 anni è rimasta ferita questa mattina sui Colli Berici per una caduta avvenuta nel corso di una escursione in mountain bike lungo un sentiero in località San Giovanni in Monte, nel comune di Barbarano Mossano.

Erano circa le 10.30 quando dalla Centrale del Suem 118 di Vicenza è partita la richiesta di intervento al Soccorso alpino di Padova. La donna, E.P., di Sossano, al momento dell’infortunio era in compagnia di alcuni amici ciclisti e nella rovinosa caduta ha riportato la probabile frattura di una gamba.

Raggiunta da 13 soccorritori, che sono risaliti al luogo dell’incidente grazie alle coordinate ricevute, l’infortunata è stata stabilizzata e imbarellata per essere trasportata in un punto agevole nelle cui vicinanze è atterrata l’eliambulanza di Padova. Una volta che l’equipe medica ne ha valutato le condizioni, la ciclista è stata trasferita su un’ambulanza partita in direzione dell’ospedale di Vicenza.