Due giorni di passione sulla SP46 al Ponte d’Oro: appello del sindaco

Continuano senza sosta a Schio i lavori del primo stralcio della variante alla Sp 46 “Destra Leogra”: in questi giorni è stata ultimata l’asfaltatura di base della rotatoria di viale Europa Unita.

Nella settimana entrante, invece, i lavori si sposteranno in via Ponte d’Oro, in prossimità del ponte sul Leogra, per procedere con le opere di integrazione tra la nuova rotatoria già realizzata e la viabilità esistente. In particolare lunedì 29 e martedì 30 marzo su via Ponte d’Oro sarà necessario regolamentare la viabilità a senso unico alternato, con un possibile rallentamento del traffico.