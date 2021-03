Coronavirus: 20.765 nuovi positivi. 207 morti

Secondo i dati comunicati dal ministero della Salute, sonoSalgono ancora i ricoveri: 443 in più nei reparti ordinari e 34 nelle terapie intensive. Il tasso di positività risulta in crescita, al 7,6% dopo il precedente 6,6%.

I guariti nelle 24 ore sono 13.467 (ieri 13.984), per un totale di 2.494.839. Ancora in crescita il numero delle persone attualmente positive, che sale di 7.050 unità, in tutto 472.862. Di questi, sono in isolamento domiciliare 449.113 pazienti.

Anche oggi la regione che registra più contagi è la Lombardia, con 4.397 positivi. Segue l’Emilia-Romagna, che arriva a 3.056. Poi la Campania, con 2.560 nuovi positivi. Sopra i mille casi anche Piemonte, Lazio, Toscana, Veneto e Puglia.

E mentre il comitato tecnico scientifico continua ad esprimere “grande preoccupazione” e chiede più restrizioni e il Viminale ordina “maggiori controlli sulla movida”, a Milano molti giovani si sono incontrati sui Navigli all’ora dell’aperitivo. Per questo motivo sono scattati i blocchi ai punti di accesso sulla Darsena per evitare assembramenti dopo il caos dello scorso weekend. Molte persone non rispettavano infatti il distanziamento, nonostante la massiccia presenza delle forze dell’ordine.