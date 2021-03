Serie B, Vicenza ospite del Chievo per il posticipo della 27ma

Dopo la tanto attesa vittoria di martedì scorso, il Lanerossi Vicenza si prepara a tornare in campo: domani sera, infatti, al Marcantonio Betegodi di Verona, i biancorossi saranno ospiti del Chievo, attuale quinta classificata.

Il Lane viene dal successo per 3-1 contro la Cremonese: grazie alla doppietta di Meggiorini e al gol di Nalini, gli uomini di Di Carlo hanno ritrovato i tre punti e un po’ di coraggio, indispensabile per il proseguo della stagione. Ora il Vicenza è quattordicesimo con 31 punti, ancora troppo vicino alla zona playout: continuare a vincere e a giocare bene sarà fondamentale per evitare di complicare questa stagione.

Il Chievo invece ha conquistato 42 punti sinora, frutto di 11 vittorie e 9 pareggi in 26 partite. Attualmente quinti, in attesa del risultato della partita del Lecce, i clivensi stanno cercando di riportarsi in alto per assicurarsi i playoff: una squadra con una storia in Serie A non può accontentarsi di navigare nella competizione cadetta. Tra gli ex della partita troviamo due figure fondamentali nella compagine biancorossa: Riccardo Meggiorini, bomber della squadra, e Mimmo di Carlo, uno dei trascinatori in questo difficile campionato.

Non sarà affatto semplice vincere in trasferta domani sera, ma Giacomelli e compagni affronteranno l’ennesima sfida con sicurezza e voglia di far bene. Con il ricordo di Mirko Pavinato, ex difensore del Lane deceduto oggi, il Vicenza dovrà dare il 100%. Calcio d’inizio alle ore 19.