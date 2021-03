Coronavirus, 20.884 nuovi casi e altri 347 morti. Bertolaso: “Tutta l’Italia va verso la zona rossa”

"A me sembra che, tranne la Sardegna,. La Lombardia, per quello che ha passato nei mesi scorsi, è più vulnerabile rispetto ad altre regioni, ma non sono preoccupato per questa regione più che per altre. È fuori discussione che bisogna vaccinare. Si può fare molto di più rispetto a quello che già stiamo facendo rispetto a questa situazione.” a dirlo è detto Guido Bertolaso, consulente del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana per il Piano Vaccinale, intervenendo in una conferenza stampa a Palazzo Pirelli.

"Il contagio è partito molto più veloce di prima a causa delle varianti. Se questa crescita, avvenuta in 10-15 giorni, non trova un'accelerazione nella risposta rischiamo di essere travolti. Noi come altre parti d'Italia. Rispetto alle precedenti volte le limitazioni della zona arancione classica non bastano più, per come il virus corre rapidamente. Dobbiamo stringere oggi e farlo subito per augurarci di non farlo più dopo." così dichiara il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, dicendo che la variante inglese pare quasi essere un nuovo virus per diffusione e categorie d'età.