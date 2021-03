Botto tra due auto e code sulla provinciale. Feriti una donna di Schio e un uomo di Chiampo

Lo schianto frontale avvenuto nel primo pomeriggio di ieri a Castelgomberto ha provocato due persone ferite, un uomo e una donna, finite entrambe in pronto soccorso all’ospedale San Lorenzo di Valdagno. Una terza, invece, è uscita incolume dall’incidente secondo le informazioni diffuse dai soccorritori.

A quanto riferito, comunque, i malcapitati protagonisti dello scontro non sarebbero incorsi incorrere in gravi conseguenze dopo la forte collisione tra i due veicoli, avvenuta intorno alle 13.30 in località Palazzetto, nonostante il “botto” e i danni visibili alle rispettive auto.

L’incidente è stato segnalato in orario solitamente dedicato alla pausa pranzo proprio lungo la strada provinciale 246, rete viaria che collega il nord-ovest del Vicentino all’area del capoluogo berico, in territorio di Castelgomberto dove si sono incontrate le pattuglie di carabinieri e polizia locale, oltre ai vigili del fuoco e due ambulanze con il personale di pronto soccorso, rientrate con un ferito per ciascuna al polo di cura di Valdagno.

A scontrarsi una vettura di marca Jeep condotta da una donna di Schio di 49 anni (F.S. le iniziali) e un 62enne di Chiampo (C.G.), quest’ultimo alla guida di una Renalut. Entrambi viaggiavano soli nel rispettivo posto di guida quando, per cause ignote ancora in corso d’accertamento, è avvenuto l’impatto accidentale con la vettura guidata dalla donna a finire ribaltata ruote all’aria.

I due automobilisti sono stati soccorsi anche da alcuni utenti della strada di passaggio e dei residenti della zona, mentre sul posto giungevano forze dell’ordine dalla stazione dei carabinieri di Trissino e sanitari del Suem. Dopo aver affidato al personale medico i feriti, gli agenti della polizia locale Valle Agno si sono impegnati a districare le lunghe code di traffico che si sono create su entrambe le direzioni, verso Vicenza e verso Valdagno, a causa delle operazioni di soccorso e recupero dei mezzi incidentati.