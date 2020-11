Coronavirus: 37.809 nuovi casi a fronte di 234.245. 446 decessi

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 37.809 nuovi casi a fronte di 234.245. I decessi sono invece 446, mentre crescono anche i ricoveri: 749, di cui 124 in terapia intensiva.

Complessivamente sono 862.681 i contagiati, comprese vittime e guariti, mentre il totale dei morti è di 40.638. Sono 234.245 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (nuovo record), circa 15mila più di giovedì, con un rapporto positivi/tamponi al 16,14%, quasi un punto più di giovedì.

Sono quasi 500mila gli attualmente positivi al Covid in Italia: secondo i dati del ministero della Salute sono 499.118, con un incremento rispetto a giovedì di 26.770. Di questi, 24.005 sono ricoverati nei reparti ordinari, 749 più di giovedì, 2.515 sono in terapia intensiva, con un incremento di 124 nelle ultime 24 ore, e 472.598 sono in quarantena, 25.897 in più. Dall’inizio della pandemia sono invece 322.925 le persone dimesse o guarite, con un incremento nelle ultime 24 ore di 10.586.

Le Regioni più colpite restano Lombardia, Piemonte e Campania – Con 9.934 nuovi casi dei 37.809 registrati in tutta Italia, è sempre la Lombardia (+131 morti) la regione con il maggior numero di nuovi positivi nel nostro Paese. Il secondo posto nella triste graduatoria è del Piemonte con 4.878 casi, seguito dalla Campania con 4.508. Oltre i 3mila nuovi positivi l’Emilia Romagna, con 3.297. Nel Lazio i nuovi casi sono 2.699 mentre in Toscana 2.592. Oltre mille nuovi positivi anche in Sicilia (+1.423) e Liguria (+1.127). In tutte le altre regioni ci sono stati meno di mille casi.