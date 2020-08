Coronavirus: calano i nuovi contagi, ma anche i tamponi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Lieve calo nell’incremento dei contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: +1.365 casi totali rispetto ai 1.444 del giorno precedente. Un dato che va comunque rapportato a quello dei tamponi, che sono diminuiti: in 24 ore ne sono stati fatti 81.723, contro i 99.108 di sabato. Quattro i morti (il giorno prima si era registrato un solo decesso), per un totale di 35.477, mentre non si registrano regioni a zero contagi.

Crescono di 1.049 gli attuali positivi. E’ quanto emerge dal report quotidiano del Ministero della Salute pubblicato sul sito della Protezione Civile. Ci sono inoltre 7 persone in più in terapia intensiva rispetto al giorno precedente, per un totale di 86. Sono 208.536 i dimessi/guariti totali, +312 rispetto a sabato; 1.251 i ricoverati e 22.868 le persone in isolamento domiciliare.

Intanto la pandemia avanza ancora nel mondo: i casi totali ufficialmente registrati hanno superato i 25 milioni, con gli Usa oltre quota 6 milioni. Preoccupa in queste ultime ore soprattutto l’India, che in un solo giorno ha fatto contare il record di quasi 80 mila contagi.